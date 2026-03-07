«Пари НН» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 7 марта

«Пари НН» и «Сочи» сыграют в 20-м туре чемпионата России в субботу, 7 марта. Матч пройдет на стадионе « Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 19 туров премьер-лиги «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Сочи» с девятью очками располагается на 16 строчке в чемпионате России.

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