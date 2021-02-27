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«Зенит» поздравил Семака с днем рождения

09:48
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Пресс-служба «Зенита» в Twitter 27 февраля поздравила главного тренера команды Сергея Семака с днем рождения. Сегодня российскому специалисту исполняется 45 лет.

«Сергею Семаку — 45! С днем рождения, Сергей Богданович», — подписала пост клубная пресс-служба.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков).

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