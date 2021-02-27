«Зенит» поздравил Семака с днем рождения
Пресс-служба «Зенита» в Twitter 27 февраля поздравила главного тренера команды Сергея Семака с днем рождения. Сегодня российскому специалисту исполняется 45 лет.
«Сергею Семаку — 45! С днем рождения, Сергей Богданович», — подписала пост клубная пресс-служба.
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков).
Сергею Семаку — 45! ?? С днем рождения, Сергей Богданович! pic.twitter.com/LNThQ65Pep— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 27, 2021
Семаку — 45! Он крутой: восемь детей, благотворительность, мечта о кругосветке
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