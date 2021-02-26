Вокалист группы Catharsis оценил выступление на концерте судьи Карасева

Вокалист группы Catharsis Олег Жиляков поделился мнением о выступлении рефери Сергея Карасева на концерте в качестве гитариста.

— Я могу сказать, что человек, который относится к своей работе очень трепетно, будет и во всех остальных делах усерден. Я видел, какой он хороший семьянин, как любит детей. Точно так же Сергей относится и к музыке. Он подошел к концерту со стопроцентной готовностью, выполнял все, что от него требуется. Как музыкант он, во-первых, фотогеничный, у него есть свой лысый шарм, скажем так. Учитывая, что в рок-музыке все с длинными волосами, хаерастые, то Серега своей внешностью ни разу не испортил облик группы. Наоборот, придал стиля. А во-вторых, и как музыкант очень хорошо вписался. То есть играл все четко, так, как было выучено! Молодец! Оценка за матч — пятерка! Технико-тактические действия — пятерка!

— После концерта вы с Карасевым наверняка пообщались. Какие у него были эмоции?

— Эмоции у него били через край, да так сильно, что мы еще после концерта в гримерке вместе, по-рокерски говоря, рубились. Он взял гитару, я там пел с ним. После нас еще группа «Ария» играла, мы прямо под их музыку с гитарой и микрофонами стояли рубились. Эмоции, веселье! У нас всегда в гримерке веселье, а Серега тоже с юмором, добродушный, органично вписался в коллектив. Все позитивно, что на концерте, что после.

(Филипп Нагорный)

Интервью Сергея Карасева — здесь.