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«Рубин» отправился на матч со «Спартаком»

10:41
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Пресс-служба «Рубина» в Twitter 27 февраля сообщила, что казанский клуб отправился на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На зимнюю паузу красно-белые ушли на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, казанцы — девятые (28 очков).

«СЭ» проведет прямую-онлайн трансляцию встречи.

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