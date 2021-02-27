«Рубин» отправился на матч со «Спартаком»
Пресс-служба «Рубина» в Twitter 27 февраля сообщила, что казанский клуб отправился на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Отправляемся на первый официальный матч сезона! ?— «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2021
?? #СпартакРубин — завтра в 14:00! pic.twitter.com/Lz22PQubdj
Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На зимнюю паузу красно-белые ушли на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, казанцы — девятые (28 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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