Корнеев сомневается, что Угальде заиграет в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ поделился мнением о переходе 21-летнего нападающего Манфера Угальде из «Твенте» в «Спартак».

— Вас что-то смущает в этом трансфере? — первый вопрос Корнееву.

— Я достаточно давно знаю этого игрока. Видел его еще до переезда в Европу, до перехода в бельгийский «Ломмел». И сейчас у меня есть сомнения, реально ли это тот футболист, который нужен «Спартаку»? Большие сомнения.

— Поясните, пожалуйста.

— Угальде — не «десятка», которая связывает линии между собой или организовывает и ведет игру команды. Нет. Это скорее второй нападающий, который действует из глубины. Его статистика тоже пока не показательна. Вторая бельгийская лига и чемпионат Голландии.

— В этом сезоне в Голландии у него 7 голов и 6 результативных передач.

— Нужно понимать, что в этом чемпионате много свободных зон. В общем, есть сомнения в его футбольных качествах именно в российском чемпионате. Он небольшого роста, юркий. Смущает то, что в матчах с топовыми соперниками Угальде, как правило, растворялся на поле. Его практически не было видно. Там, где есть прессинг, плотность, он мало что показывает. Я уж не говорю о сумме, которую «Спартак» за него заплатил.