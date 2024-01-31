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31 января, 13:15

Корнеев сомневается, что Угальде заиграет в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ поделился мнением о переходе 21-летнего нападающего Манфера Угальде из «Твенте» в «Спартак».

— Вас что-то смущает в этом трансфере? — первый вопрос Корнееву.

— Я достаточно давно знаю этого игрока. Видел его еще до переезда в Европу, до перехода в бельгийский «Ломмел». И сейчас у меня есть сомнения, реально ли это тот футболист, который нужен «Спартаку»? Большие сомнения.

— Поясните, пожалуйста.

— Угальде — не «десятка», которая связывает линии между собой или организовывает и ведет игру команды. Нет. Это скорее второй нападающий, который действует из глубины. Его статистика тоже пока не показательна. Вторая бельгийская лига и чемпионат Голландии.

— В этом сезоне в Голландии у него 7 голов и 6 результативных передач.

— Нужно понимать, что в этом чемпионате много свободных зон. В общем, есть сомнения в его футбольных качествах именно в российском чемпионате. Он небольшого роста, юркий. Смущает то, что в матчах с топовыми соперниками Угальде, как правило, растворялся на поле. Его практически не было видно. Там, где есть прессинг, плотность, он мало что показывает. Я уж не говорю о сумме, которую «Спартак» за него заплатил.

Манфред Угальде. «15 миллионов за Угальде — сумасшествие. Не уверен, что он наберет даже 5 баллов за результативность». Корнеев — о новичке «Спартака»

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
10
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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