Тренер «Спартака» Сакич не получил дополнительную дисквалификацию по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к тренеру «Спартака» Ненаду Сакичу по итогам матча 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2), сообщает ТАСС.

Сакич вышел за пределы технической зоны без выхода на поле, за что получил штраф в 30 тысяч рублей. Он пропустит один матч.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков.