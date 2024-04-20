«Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

По результатам 24-х туров чемпионата России сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу. Команда из Оренбурга с 26 баллами идет на 12-й строчке премьер-лиги.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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