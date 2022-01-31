«Зенит» опубликовал видео с лучшими моментами Азмуна в составе «Зенита»

«Зенит» на официальном канале в Youtube опубликовал видео, посвященное Сердару Азмуну. Иранский форвард стал игроком «Байера».

«Дорогой Сердар, мы благодарны тебе за россыпь великолепных голов, за радость от наших общих побед, за любовь к «Зениту» и его болельщикам! Спасибо за все!», — говорится в подписи к ролику.

Сердар Азмун присоединился к команде в феврале 2019-го и за три года стал одним из самых результативных нападающих в истории клуба. На счету нападающего — 62 мяча в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС.