«Зенит» обыгрывает махачкалинское «Динамо» после первого тайма

«Зенит» на выезде побеждает махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 37-й минуте забил защитник Нино, который нанес точный удар головой после навеса форварда Педро с углового.