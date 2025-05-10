«Динамо» Мх — «Зенит»: Нино открыл счет в матче

«Зенит» вышел вперед в матче 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Гол на 37-й минуте забил защитник Нино, который головой замкнул подачу Педро с углового.