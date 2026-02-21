Мостовой о сорвавшемся трансфере Николсона в «Сочи»: «Им нужны нападающие. Они же планируют как-то спастись?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал от отказ «Сочи» осуществлять трансфер Шамара Николсона.

«Сочи» нужны нападающие. Они же планируют как-то спастись? Шамар Николсон для них был бы нормальным трансфером. Но мы не знаем, что у него с состоянием. Им нападающие нужны, чтобы голы забивать», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что «Сочи» отказались от трансфера ямайского форварда Шамара Николсона.

«Сочи» после 18 туров имеет в активе 9 очков и располагается на последнем месте.