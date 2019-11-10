«Зенит» обыграл «Арсенал» в Туле
«Зенит» в гостевом матче 16-го тура чемпионата России победил «Арсенал» (1:0). Единственный гол во втором тайме забил Сердар Азмун.
?? Пятый гол Сердара Азмуна в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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Для сине-бело-голубых это четвертая победа в пяти последних встречах РПЛ, команда Сергея Семака с 36 очками лидирует в турнирной таблице. На 6 баллов отстают «Ростов» и «Локомотив», которому сегодня предстоит встреча с идущим четвертым «Краснодаром».
«Арсенал» (19 очков) занимает седьмую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)
Гол: Азмун, 64.
«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Денисов, Костадинов, Чаушич (Ломовицкий, 49), Ткачев, Кангва.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 79), Барриос, Оздоев, Ерохин (Дриусси, 46), Азмун, Дзюба (Кузяев, 90).
Предупреждения: Караваев, 23. Альварес, 54. Ткачев, 69.
Судьи: Еськов. Мурашов (оба — Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
10 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/