«Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудинью
10:09
«Зенит» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Клаудинью.
Контракт с 24-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.
Официально: Клаудиньо — игрок «Зенита»! ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 13, 2021
Предыдущим клубом Клаудинью был «Ред Булл Брагантино». В составе этой команды он стал лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны по итогам 2020 года. Также Клаудинью стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-13-ofitsialno-klaudino-igrok-zenita-.htm
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