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«Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудинью

10:09
Клаудинью. Фото ФК «Зенит»
Клаудинью. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Клаудинью.

Контракт с 24-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.

Предыдущим клубом Клаудинью был «Ред Булл Брагантино». В составе этой команды он стал лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны по итогам 2020 года. Также Клаудинью стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-13-ofitsialno-klaudino-igrok-zenita-.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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