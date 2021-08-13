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Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле через полмесяца

09:58
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле в течение полумесяца.

«Я думал, что восстановление займет больше времени. У меня травма икроножной мышцы. Однако где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле», — приводит ТАСС слова Деспотовича.

Деспотович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за казанскую команду в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12120103

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Иван Торопцев все материалы автора

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