Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле через полмесяца
09:58
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле в течение полумесяца.
«Я думал, что восстановление займет больше времени. У меня травма икроножной мышцы. Однако где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле», — приводит ТАСС слова Деспотовича.
Деспотович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за казанскую команду в сезоне-2021/22.
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