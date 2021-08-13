Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле через полмесяца

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович сообщил, что сможет вернуться на поле в течение полумесяца.

«Я думал, что восстановление займет больше времени. У меня травма икроножной мышцы. Однако где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле», — приводит ТАСС слова Деспотовича.

Деспотович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за казанскую команду в сезоне-2021/22.