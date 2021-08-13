«Спартак» объявил о продлении контракта Соболева

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым.

Как ранее сообщал «СЭ», соглашение с форвардом сборной России рассчитано на пять лет.

При этом отмечается, что новые условия контракта до 2026 года вступят в силу со следующего лета.

24-летний Соболев выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за красно-белых.