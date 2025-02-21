«Зенит» ожидает от РПЛ информации о регистрации трансфера Зделара

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Саши Зделара.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой — ждем окончательного подтверждения этого трансфера. Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 29-летний серб, которого отзаявил ЦСКА, перешел в клуб из Санкт-Петербурга.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч, в которых отметился результативной передачей.