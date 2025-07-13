Малышев: «У «Спартака» нет задачи засыпать игроков деньгами»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему в команде нет российских игроков новичков.

«Почему нет российских игроков новичков? У нас есть обойма россиян. Комличенко перешел в другой клуб. Но у нас нет задачи засыпать игроков деньгами.

Слова Комличенко в интервью? Я слышал другую версию нашего спортивного блока», — сказал Малышев.