«Зенит» объявил, что Родригао из-за травмы пропустит заключительные матчи сезона

Защитник «Зенита» Родригао не сыграет в последних турах РПЛ, сообщает пресс-служба петербуржцев.

Бразильский защитник был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра. Точные сроки его возвращения в строй станут известны позже. Родригао не выходил на поле в последних матчах сине-бело-голубых против «Краснодара» (2:2) и «Оренбурга» (2:2).

В заключительных турах «Зенит» сыграет с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня).