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Кузнецов: «Если Семак пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с футболистами, которые там есть»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, кто на данный момент является лучшим тренером в РПЛ.

«Есть группа тренеров, которые хорошо делают свою работу, например, Семак. Но у него состав, с которым он обязан становиться чемпионом. Если бы состав был другой, мне бы хотелось посмотреть, как он будет действовать, например, без бразильцев. Федотов и Абаскаль — люди, которые хорошо выполняют свою работу. Мне нравится Осинькин. У него каждый год забирают футболистов в топ-клубы, а он все равно старается придерживаться своей линии, и футболисты у него растут. «Ростов» с Карпиным добился определенного уровня, но чуть-чуть не хватило на дистанции и команда немного сбавила обороты. Тяжело ответить на вопрос о лучшем тренере однозначно. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов — пять чемпионств. Но если он пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с теми футболистами, которые там есть», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России. 47-летний специалист был признан лучшим тренером года по версии РФС в сезоне-2018/19 и 2019/20.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-vryad-li-by-semak-vyigral-chempionat-rossii-s-futbolistami-urovnya-pari-nn-253799/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Кузнецов
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5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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