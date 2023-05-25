Мор считает, что Карасев великолепно отсудил матч «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Карасев отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев. На 69-й минуте матча он удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. 24 мая КДК РФС дисквалифицировал игрока красно-белых на 4 матча и отменил красную карточку Роши.

ЦСКА с 54 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 53 очка.