«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3). Петербургский клуб попросил рассмотреть отсутствие красной карточки нападающему Сергею Пиняеву на 63-й минуте встречи за серьезное нарушение правил.

Пиняев грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо, г лавный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).