«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише за агрессивное поведение на 34-й минуте матча 17-го тура РПЛ с грозненцами (1:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

4 декабря сообщалось, что у КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточкой.