Агент Ренана сообщил, что уход защитника из «Зенита» зимой не рассматривается

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о будущем бразильца.

— Рассматривается ли в принципе уход Ренана зимой?

— Нет.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт бразильца с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.