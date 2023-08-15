«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Петербургский клуб попросил рассмотреть не назначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также неудаление полузащитника воронежцев Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.