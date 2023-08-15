Экс-игрок «Динамо» Яхимович считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» отличным стимулом для молодых футболистов
Экс-игрок «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» пожелал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».
«Во-первых, хочу поздравить Арсена с грядущим переходом. Все-таки его мечтой было перейти в сильную европейскую лигу и играть в Лиге чемпионов. Молодец. Остается только пожелать ему удачи и работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Яхимович «СЭ».
Также советский футболист похвалил «Динамо» за совершенный переход Арсена Захаряна.
«Ну а что касается заявлений некоторых «экспертов» по поводу того, что этот трансфер для «Динамо» якобы провальный, то тут могу только выразить глубокое удивление. Хотелось бы задать вопрос: кто из российских клубов за последние 2 года с учетом сложившейся обстановки в мире продавал отечественных игроков в такие клубы и за такие деньги? Никто! На этом дискуссию можно закрывать. Больше того, этот переход — отличный стимул для других молодых футболистов из нашего чемпионата, что дорога в ведущие европейские чемпионаты не закрыта. «Динамо» — молодцы, что и сделку отличную совершили для клуба, и мечту игрока позволили осуществить», — добавил Яхимович.
Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.
Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0