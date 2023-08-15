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Сегодня, 11:14

Экс-игрок «Динамо» Яхимович считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» отличным стимулом для молодых футболистов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» пожелал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».

«Во-первых, хочу поздравить Арсена с грядущим переходом. Все-таки его мечтой было перейти в сильную европейскую лигу и играть в Лиге чемпионов. Молодец. Остается только пожелать ему удачи и работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Яхимович «СЭ».

Также советский футболист похвалил «Динамо» за совершенный переход Арсена Захаряна.

«Ну а что касается заявлений некоторых «экспертов» по поводу того, что этот трансфер для «Динамо» якобы провальный, то тут могу только выразить глубокое удивление. Хотелось бы задать вопрос: кто из российских клубов за последние 2 года с учетом сложившейся обстановки в мире продавал отечественных игроков в такие клубы и за такие деньги? Никто! На этом дискуссию можно закрывать. Больше того, этот переход — отличный стимул для других молодых футболистов из нашего чемпионата, что дорога в ведущие европейские чемпионаты не закрыта. «Динамо» — молодцы, что и сделку отличную совершили для клуба, и мечту игрока позволили осуществить», — добавил Яхимович.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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