«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не хочет отдавать в аренду защитника Данила Кругового. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

В январе 25-летний футболист подписал долгосрочный контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду.

«Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», — приводит РИА Новости слова Медведева.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей.