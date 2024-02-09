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9 февраля, 20:39

Булавин считает, что Педро может стать украшением РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что российским игрокам будет трудно «протиснуться» в основной состав петербургской команды, в которой главную роль играют бразильцы.

«Тренер Семак будет перед каждым матчем решать, кого в какую линию поставить. Кто-то из россиян займет место в воротах, это понятно. Еще двоих надо отправить в поле. Все зависит от формы игроков и тактического замысла. Я за всех россиян переживаю! И за Коваленко, и за Васильева, и за Мостового, и за Ахметова... Хотелось бы их видеть в основе. Но вписаться в состав «Зенита» будет трудно. Возьмите матч «Зенита» против «Шанхая» — как там быстро ходил мяч! А это мастерство бразильцев. Тут бегать быстро не надо, надо думать быстро и мастерством владеть. Они понимают друг друга на уровне интуиции, играют в свой футбол. Прав ли Медведев, когда говорит, что Педро подает пример молодым российским игрокам? Конечно. Они должны обратить внимание на то, как он подготовлен, как понимает партнеров. Парню 18 лет. И, что в нем нравится, он не боится идти в обводку. Это ценное качество. Педро может стать украшением РПЛ. Артур, новичок, — наверное, такой же. Хотя в первом матче турнира, когда «Зенит» играл с катарцами, не брал игру на себя. С «Шанхаем» уже действовал смелее. Показал, что умеет и обводить, пасы отдавать — все у его есть», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». За бразильскую команду 18-летний форвард забил 1 гол в 21 матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-pedro-mozhet-stat-ukrasheniem-rpl/
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РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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