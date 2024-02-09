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Сегодня, 20:52

«Бока Хуниорс» не будет рассматривать предложения по Фернандесу на сумму ниже 15-17 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» назвал требования по продаже полузащитника Эсекьеля Фернандеса, которым интересуется «Спартак», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, аргентинский клуб не будет рассматривать предложения по Фернандесу на сумму ниже 15-17 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за аргентинский клуб 43 матча и отдал 2 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005555527_raskryityi_trebovaniya_boka_huniors_k_spartaku_po_fernandesu
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4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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13
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
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