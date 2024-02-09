«Бока Хуниорс» не будет рассматривать предложения по Фернандесу на сумму ниже 15-17 миллионов евро

«Бока Хуниорс» назвал требования по продаже полузащитника Эсекьеля Фернандеса, которым интересуется «Спартак», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, аргентинский клуб не будет рассматривать предложения по Фернандесу на сумму ниже 15-17 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за аргентинский клуб 43 матча и отдал 2 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.