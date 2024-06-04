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Сегодня, 13:05

КДК РФС накажет «Пари НН» и «Акрон» по итогам стыковых матчей

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«По первому матчу «Урал» — «Акрон» рассмотрим выход за переделы технической зоны главного тренера хозяев Виктора Гончаренко. Во второй встрече «Арсенал» — «Пари НН» было зафиксировано неоднократное покидание технической зоны тренером хозяев Александром Сторожука, тренера гостей Сашей Иличем и переводчика.

Также разберем массовое покидание технической зоны игроков и персонала «Пари НН» на 19 и 58 минутах при праздновании мячей своей команды. Кроме того, зафиксирована задержка начала второго тайма, из-за позднего выхода из раздевалки игроков «Пари НН», и никто из футболистов «Арсенала» не принял участия в перерыве во флеш-интервью.

И по ответному матчу «Акрон» — «Урал» рассмотрим неподобающее поведение хозяев: семь предупреждений, а также выход зрителей на поле после игры», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам стыковых матчей «Пари НН» и «Акрон» сыграют в следующем сезоне РПЛ. Нижегородцы в двух матчевом противостоянии одолели «Арсенал» (1:2, 2:0), а «Акрон» — «Урал» (2:0, 1:2).

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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«Зенит» не интересуется Соболевым

Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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