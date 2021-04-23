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Защитник «Уфы» Дзантиев перенес операцию в Мюнхене

17:25
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Защитник «Уфы» Олег Дзантиев успешно перенес операцию в Мюнхене, сообщает Twitter уфимского клуба 23 апреля.

22-летний россиянин получил травму колена на одной из тренировок команды.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Дзантиев на поле не появлялся.

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