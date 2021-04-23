Защитник «Уфы» Дзантиев перенес операцию в Мюнхене
Защитник «Уфы» Олег Дзантиев успешно перенес операцию в Мюнхене, сообщает Twitter уфимского клуба 23 апреля.
22-летний россиянин получил травму колена на одной из тренировок команды.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Дзантиев на поле не появлялся.
Олег Дзантиев успешно перенес операцию в Мюнхене! ?— ФК УФА (@UfaFc) April 23, 2021
Защитник «Уфы» получил травму колена на одной из тренировок нашей команды.
Желаем Олегу скорейшего выздоровления и возвращения в строй! ? pic.twitter.com/lmPa9V13N0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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