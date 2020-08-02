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«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола

18:55
Андрей Аршавин. Фото ФК «Зенит»
Андрей Аршавин. Фото ФК «Зенит»
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую должность в клубе. Он стал директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.

Также Андрей Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу. 39-летний экс-футболист трижды выиграл с «Зенитом» чемпионат России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-andrey-arshavin-naznachen-direktorom-departamenta-po-razvitiyu-molodezhnogo-futbola-po-sportivnym-vo.htm

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