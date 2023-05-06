«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Что для этого нужно в игре «Ростов» — «Факел»?

Завтрашний матч «Зенит» — «Спартак» может стать «золотым». Для этого надо, чтобы «Ростов» не выиграл в субботней встрече у «Факела».

В этом случае победа питерцев над командой Гильермо Абаскаля обеспечит им чемпионство. Во всех остальных случаях вопрос о золотых медалях будет отложен.