«Торпедо» — «Ахмат»: Агаларов вышел на замену и забил

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов забил на 90-й минуте матча с «Торпедо» в 26-м туре РПЛ — 5:1.

Трошечкин сделал длинный пас по центру, Агаларов ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

Гамид вышел на поле на 80-й минуте, заменив Мохамеда Конате.