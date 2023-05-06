«Торпедо» — «Ахмат»: игрок гостей Конате забил гол

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил на 77-й минуте матча с «Торпедо» в 26-м туре РПЛ — 4:1.

Заим Диванович сделал пас на ход Конате, который выскочил на ворота и пробил точно в угол ворот.