«Зенит» ищет еще одного защитника. В том числе, в Европе

Как стало известно «СЭ», в ходе нынешнего периода дозаявок «Зенит» может не ограничиться заключением пятилетнего контракта с 19-летним защитником Робертом Ренаном, который ранее выступал за «Коринтианс».

Чемпионы России ищут еще одного футболиста такого же амплуа. Причем на этот раз не только на южноамериканском рынке, но и на других — в том числе, активно на европейском.

Зимнее трансферное окно в РПЛ будет открыто до 22 февраля.