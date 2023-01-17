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«Торпедо» сократило уставный капитал в 50 тысяч раз

Мария Гусева
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И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский объяснил сокращение уставного капитала клуба в пятьдесят тысяч раз.

Ранее, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), номинальная стоимость организации составляла 833 миллиона рублей, сейчас она снижена до 16,66 тысяч рублей.

«На протяжении ряда лет собственники осуществляли финансирование клуба от структур, связанных с ними, через долговые схемы, — цитирует «РБ Бизнес» Ходорковского. — Это привело к тому, что чистые активы стали отрицательными. А это в свою очередь привело к закрепленной законодательно необходимости снижения уставного капитала до минимальных значений. Что и было сделано. Этот шаг является первым в утвержденной нами и реализуемой в соответствии с отдельным планом цепочке юридических действий. Ее конечным итогом станет капитализация накопленной долговой нагрузки и увеличение уставного капитала. На финансирование клуба эти юридические процессы никак не влияют, оно остается стабильным и осуществляется в строгом соответствии с принятым на сезон бюджетом».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Бизнес
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