Галицкий высказал свое мнение о введении паспорта болельщика

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказал мнение о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

«Тут две стороны медали. Мне не нравится со стороны усложнения процесса. Мы и так уже все под контролем. Вышел на улицу, за тобой следят спутники. Люди, которые любят футбол, должны на него идти. Но когда ты приехал в другой город, решил попасть на футбол — это усложнение.

Но мы должны спорить с законом до его принятия. Закон принят — мы должны под него подстраиваться", — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.