«Зенит» — «Краснодар»: Педро оставил питерцев в меньшинстве на 78-й минуте

«Зенит» остался в меньшинстве в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

На 78-й минуте при счете 1:1 прямую красную карточку получил вингер сине-бело-голубых Педро, который попал шипами по голени полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну. Футболисту «быков» потребовалась медицинская помощь. После видеопросмотра главный арбитр Сергей Карасев объявил: «Серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт».

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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