«Зенит» — «Краснодар»: Педро оставил питерцев в меньшинстве на 78-й минуте
«Зенит» остался в меньшинстве в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».
На 78-й минуте при счете 1:1 прямую красную карточку получил вингер сине-бело-голубых Педро, который попал шипами по голени полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну. Футболисту «быков» потребовалась медицинская помощь. После видеопросмотра главный арбитр Сергей Карасев объявил: «Серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт».
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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