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12 апреля, 21:32

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился ничьей, питерцы с 78-й минуты играли в меньшинстве

Алина Савинова
Дуглас Аугусто и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1.

На 27-й минуте Вендел вывел сине-бело-голубых вперед. На 69-й минуте Лукас Оласа сравнял счет.

На 78-й минуте вингер питерцев Педро получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне и оставил хозяев в меньшинстве.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко. Обе команды прервали свои трехматчевые победные серии в чемпионате.

19 апреля «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет «Балтику».

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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