Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился ничьей, питерцы с 78-й минуты играли в меньшинстве
«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1.
На 27-й минуте Вендел вывел сине-бело-голубых вперед. На 69-й минуте Лукас Оласа сравнял счет.
На 78-й минуте вингер питерцев Педро получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне и оставил хозяев в меньшинстве.
«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко. Обе команды прервали свои трехматчевые победные серии в чемпионате.
19 апреля «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет «Балтику».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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