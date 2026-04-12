Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился ничьей, питерцы с 78-й минуты играли в меньшинстве

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России — 1:1.

На 27-й минуте Вендел вывел сине-бело-голубых вперед. На 69-й минуте Лукас Оласа сравнял счет.

На 78-й минуте вингер питерцев Педро получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне и оставил хозяев в меньшинстве.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко. Обе команды прервали свои трехматчевые победные серии в чемпионате.

19 апреля «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет «Балтику».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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