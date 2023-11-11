«Зенит» — «Краснодар»: Сперцян открыл счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил на 63-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:0.

Джон Кордоба пробил с острого угла по воротам, но вратарь Михаил Кержаков отбил. Потом голкипер помешал забить Сперцяну, но Эдуард добил мяч верхом.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.