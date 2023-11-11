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Балахнин — о «Спартаке»: «Загнанный в угол зверь всегда опасен!»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между ростовчанами и «Спартаком». Игра состоится 12 ноября в Москве.

«Я не знаю, лучше или хуже для «Ростова» то, что «Спартак» не может победить. Ведь теперь москвичам нужно выигрывать. От них этого требуют и руководство, и болельщики, да и сами игроки устали от критики и выйдут на поле с повышенной мотивацией. Это и опасно для ростовчан. Ниже падать москвичам уже некуда. Загнанный в угол зверь всегда опасен. Сложно сказать, что перевесит: огромное желание победить и выйти из кризиса москвичей или уверенность в себе ростовчан, добытая в последних турах», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» с 21 очком занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, опережая ростовчан, идущих на 11-й позиции, на 4 очка.

Источник: Vprognoze.by
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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