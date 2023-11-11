«Зенит» — «Краснодар»: видео голов

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в игре во втором тайме открыл Эдуард Сперцян, который после удара Джона Кордобы со второго добивания смог отправить мяч в ворота.

Через 7 минут Матео Кассьерра сравнял счет. Лучший бомбардир РПЛ забил 12-й гол, замкнув навес Вильмара Барриоса.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг чемпионата на первом месте, «Зенит» (30) — на второй строчке турнирной таблицы.

63-я минута. Сперцян — 0:1

70-я минута. Кассьерра — 1:1