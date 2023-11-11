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Сегодня, 21:30

«Зенит» — «Краснодар»: видео голов

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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в игре во втором тайме открыл Эдуард Сперцян, который после удара Джона Кордобы со второго добивания смог отправить мяч в ворота.

Через 7 минут Матео Кассьерра сравнял счет. Лучший бомбардир РПЛ забил 12-й гол, замкнув навес Вильмара Барриоса.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг чемпионата на первом месте, «Зенит» (30) — на второй строчке турнирной таблицы.

63-я минута. Сперцян — 0:1

70-я минута. Кассьерра — 1:1

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
0
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«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Боярский назвал «Краснодар» достойным соперником для «Зенита» в борьбе за первое место в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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