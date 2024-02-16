«Зенит» исключил из заявки на сезон защитника Кругового

«Зенит» исключил из заявки на сезон защитника Данила Кругового, сообщается на сайте РПЛ. Он был отзаявлен 14 февраля.

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

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