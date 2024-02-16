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16 февраля, 17:56

«Локомотив» обыграл «Алтын Асыр» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Московский «Локомотив» обыграл туркменскую команду «Алтын Асыр» в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла в ОАЭ.

На 13-й минуте Тимур Сулейманов счет открыл, а на 64-й голом отметился Максим Глушенков.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Алтын Асыр» — 2:0 (1:0)

Голы: Сулейманов, 13 (1:0). Глушенков, 64 (2:0).

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Самошников (Ненахов, 46), Ньямси (Магкеев, 60), Морозов (Погостнов, 60), Митай (Сильянов, 46), Баринов (Батраков, 60), Жемалетдинов (Миранчук, 46), Тикнизян (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 46), Карпукас (Хамулич, 60), Сулейманов (Радиковский, 35. Дзюба, 46).

ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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15
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