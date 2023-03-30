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Сегодня, 20:52

«Зенит» и «Газпром переработка» открыли серию мероприятий в рамках проекта «Норма жизни»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Зенит» и «Газпром переработка» открыли серию совместных мероприятий в рамках проекта «Норма жизни», сообщает пресс-служба питерской команды.

Сегодня, 30 марта, «Газпром Арену» посетили подопечные благотворительной организации «Перспективы» и футболисты Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Участники встречи побывали на экскурсии по стадиону, увидели тренировку основного состава команды в рамках подготовки к ближайшей игре РПЛ, пообедали в компании с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Специалист обменялся с ребятами мнениями о футболе, узнал имена любимых футболистов, а также получил приглашение в арт-резиденцию фонда «Перспективы» в инклюзивном кластере «Нормальное место».

Гости встречи получили памятные сувениры от футбольного клуба «Зенит» и партнера проекта компании «Газпром переработка».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-03-30-zenit-i-gazprom-pererabotka-otkryli-seriyu-meropriyatiy-v-ramkakh-proekta-norma-zhizni.htm
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1
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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