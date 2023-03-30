«Зенит» и «Газпром переработка» открыли серию мероприятий в рамках проекта «Норма жизни»

«Зенит» и «Газпром переработка» открыли серию совместных мероприятий в рамках проекта «Норма жизни», сообщает пресс-служба питерской команды.

Сегодня, 30 марта, «Газпром Арену» посетили подопечные благотворительной организации «Перспективы» и футболисты Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Участники встречи побывали на экскурсии по стадиону, увидели тренировку основного состава команды в рамках подготовки к ближайшей игре РПЛ, пообедали в компании с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Специалист обменялся с ребятами мнениями о футболе, узнал имена любимых футболистов, а также получил приглашение в арт-резиденцию фонда «Перспективы» в инклюзивном кластере «Нормальное место».

Гости встречи получили памятные сувениры от футбольного клуба «Зенит» и партнера проекта компании «Газпром переработка».