«Зенит» победил «Химки» благодаря голу Лусиано Гонду

«Зенит» дома обыграл «Химки» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 22-й минуте забил форвард Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 53 очка и приблизился к лидеру чемпионата «Краснодару» (55). Сине-бело-голубые обошли «Спартак», который с 50 очками идет третьим.

«Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 23 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.

«Зенит» в 26-м туре сыграет с «Динамо» в Москве. «Химки» примут «Акрон».