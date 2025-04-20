Потерявший сознание вратарь «Ростова» Ятимов: «Я в порядке»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов рассказал о самочувствии после потери сознания в матче с «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

«Как себя чувствую? Со мной все в порядке», — цитирует вратаря «РБ Спорт».