ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 25-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.