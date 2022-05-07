«Зенит» — «Химки»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий питерцев Иван Сергеев.

Досрочно ставший чемпионом в 27-м туре «Зенит» набрал 64 очка. «Химки» с 29 баллами находятся на 12-м месте в таблице.

В 29-м туре петербуржцы 15 мая сыграют в Москве со «Спартаком». «Химки» днем ранее сыграют в Ростове-на-Дону с «Ростовом».