Игроки «Зенита» после победы над «Химками» надели золотые футболки. Видео

Игроки «Зенита» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0) надели золотые футболки в честь победы в чемпионате России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Питерцы проводили эту встречу в статусе чемпиона России сезона-2021/22. Команда Сергей Семака обеспечила себе первое место еще в прошлом туре, в гостях обыграв «Локомотив» (3:1) — за три тура до завершения чемпионата.

Для «Зенита» это четвертое чемпионство подряд.